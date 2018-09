Anche il Pisa punta il terzino ex Siracusa Liotti

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Dopo Pro Piacenza e Cuneo un altro club di Serie C si muove per tesserare lo svincolato Daniele Liotti. Si tratta del Pisa che già in passato aveva messo il terzino sinistro classe '94, lo scorso anno al Siracusa, nel mirino per rinforzare le fasce laterali. Lo riporta TuttoC.com spiegando che a breve sono attese novità sul suo futuro.