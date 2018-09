© foto di Fabrizio Pozzi

Rimasto svincolato dopo la mancata iscrizione in B del Bari, l'attaccante Simone Iocolano ancora non ha trovato squadra. Da tempo sull'ex Bassano si registra l'interesse del Pordenone, ma la trattativa non è mai entrata nel vivo. Ecco quindi che, secondo quanto riporta TuttoB.com, a farsi avanti per il giocatore ci sarebbero anche Robur Siena e Virtus Entella.