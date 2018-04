Ancora tre punti e sarà Serie B. Il Padova prepara la festa

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ancora tre punti, solo tre punti, e poi a Padova potrà esplodere la festa nella città del Santo per il ritorno in Serie B dopo quattro stagioni. Il pareggio della Reggiana di ieri sera ha infatti regalato un assist che ora la squadra di Pierpaolo Bisoli dovrà solo buttare in rete in casa della Fermana domenica pomeriggio, ore 16:30. Un orario utile per tornare in Veneto in serata e festeggiare assieme ai propri sostenitori e alla città tutta un successo a lungo inseguito e sempre sfumato nelle ultime stagioni e che ora si vede sempre più nitidamente all'orizzonte. Il tecnico biancoscudato è convinto che la sua squadra non fallirà il primo match point e metterà la parola fine alla lotta per il primo posto dopo un rallentamento nel finale che le altre non hanno saputo sfruttare per mettere in discussione il lungo dominio dei patavini.

Bisoli potrebbe così affermarsi ancor di più come uno specialista delle promozioni mettendo in bacheca la quarta dopo il doppio salto dalla C alla A con il tra il 2008 e il 2010 e quella in A del 2013-14 sempre sulla panchina del Cesena, un modo anche per dimostrare di poter essere un vincente anche lontano dalla Romagna.