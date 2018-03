Ancora un marzo nero per il Lecce. Ma i salentini sono sempre primi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche quest'anno marzo non sorride al Lecce, ma con una differenza importante rispetto alla passata stagione ovvero che i salentini, pur vedendosi rosicchiare un importante vantaggio, sono ancora primi con quattro punti di vantaggio (anche se con una partita in più). Lo scorso anno infatti in questo mese arrivarono due sconfitte fatali come quelle con la Virtus Francavilla e sopratutto il Foggia, poi promosso per primo, che chiusero le porte alla promozione diretta, quest'anno invece il bottino è stato di appena otto punti in cinque gare in cui sono da sottolineare il pareggio interno contro la Fidelis Andria (capace di rimontare due gol) e la sconfitta con la Casertana. In quest'arco di tempo si sono così rifatte sotto le due siciliane Catania e Trapani capaci di raccogliere rispettivamente 11 e 13 punti sui salentini. Nell'ultimo turno di questo mese la squadra di Fabio Liverani dovrà cercare di esorcizzare il mese nero e tornare a marciare col passo spedito che l'ha contraddistinta nei mesi precedenti per non perdere un'occasione d'oro per tornare in quella Serie B agognata e sognata ormai da anni.