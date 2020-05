Andata e ritorno. Sestu verso la risoluzione col Piacenza che però lo vuole far firmare di nuovo

vedi letture

Continua a far parlare di se in queste settimane il Piacenza. Dopo risoluzioni contrattuali eccellenti, fra campo e organigramma dirigenziale, adesso al centro delle attenzioni c’è un altro calciatore: Alessio Sestu. Secondo quanto riportato da SportPiacenza.it, infatti anche l’ex Samp e Chievo avrebbe raggiunto una accordo con il club biancorosso per risolvere anticipatamente il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il club emiliano ha però fatto una nuova proposta al calciatore con l'obiettivo di tenerlo in biancorosso anche per la prossima stagione con ingaggio rimodulato e la possibilità di un ruolo dirigenziale a partire dal giugno 2021.