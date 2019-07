Antenucci: "A Bari per sognare. SPAL? Volevo chiudere lì la carriera"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervista alle colonne del Corriere dello Sport per Mirko Antenucci, attaccante acquistato dal Bari dopo la doppia salvezza conquistata con la SPAL nella massima serie: "L'addio alla SPAL? Qualcuno non ha voluto terminassi la mia carriera a Ferrara. Il Bari? Nel calcio sogni e ambizioni non devono mancare mai. Sono il motore della vita. Io ho le mie ambizioni, il Bari anche. Per realizzarle bisogna lavorare duramente. Ho scelto Bari perché è la società che mi ha voluto di più. Perché è una città dove la mia famiglia può vivere bene, un aspetto che non ho tralasciato nelle richieste che mi sono arrivate. Perché è una piazza che vive di calcio. Perché è un club che si vuole rilanciare. Perché è una sfida per me, per il presidente De Laurentiis e per tutti i ragazzi che ci sono qui. Ci sono tutti gli ingredienti per poter far bene".