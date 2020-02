vedi letture

Antenucci è un pezzo di storia del Bari: è il miglior marcatore dell'ultimo decennio sportivo

Una storia riscritta. Perché dopo il match contro la Cavese, il Bari può cambiare la classifica "miglior marcatore dell'ultimo decennio"; ovviamente inglobando questo primo scorcio di 2020 al decennio passato, in quanto prosecuzione della stagione iniziata ad agosto 2019.

Fino a ieri, il miglior bomber biancorosso era l'attuale attaccante del Sassuolo Francesco Caputo, che nell'annata 2012-13 segnò 17 reti, toccando (e in questo caso anche superando) la doppia cifra esattamente come nel nel torneo 2014-15, ma con la domenica andata in archivio, Mirko Antenucci ha sfondato quota 18 centri, salendo sul primo posto del podio.

Al secondo posto scende quindi il citato Caputo, al terzo troviamo Cristian Galano (ora al Pescara) per i gol nel torneo 2013-14, e Paulo Vitor Barreto, entrambi a quota 14.