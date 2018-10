Antonelli: “Vicenza sveglia salutare. Ora torni il vero Monza”

Il direttore sportivo del Monza Filippo Antonelli Agomeri ha parlato dalle colonne de Il Giorno del momento dei brianzoli reduci da due punti conquistati nelle ultime quattro gare: “Vicenza è stata una sveglia salutare nel nostro percorso di crescita, già a inizio stagione sapevamo che confermare quanto fatto la passata stagione non sarebbe stato semplice e le difficoltà ci sarebbero state nel nostro tragitto. La possibilità di poterci relazionare con la coppia più vincente del calcio italiano, come Berlusconi e Galliani, sarà un'arma molto preziosa per superare gli ostacoli a cui ci troveremo di fronte. - continua il ds biancorosso - Da domenica deve tornare in campo il solito Monza umile e concentrato che conosciamo: non dobbiamo snaturarci nelle nostre caratteristiche, ma restare sul pezzo facendo le cose semplici come abbiamo sempre fatto".