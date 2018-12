Arbitri in lutto: è morto l’assistente CAN PRO Riccardo Pelagatti

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Lutto nella classe arbitrale che piange la scomparsa a soli 32 anni di Riccardo Pelagatti, appartenente alla sezione di Livorno, era inquadrato come assistente arbitrale (secondo anno) nell'organico della CAN PRO. Pelagatti, un ragazzo solare e sempre sorridente, ha lottato fino all'ultimo contro una grave malattia, lascia la moglie Eleonora, con la quale era sposato dal 2015.

In un comunicato viene annunciato che il Presidente dell’AIA Marcello Nicchi, di intesa con il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina, ha disposto che nel prossimo turno di Campionato tutte le terne impegnate in gare di Serie C, scendano in campo con il lutto al braccio, per commemorare la scomparsa di Riccardo.