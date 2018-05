Arezzo, a Carrara con 500 tifosi al seguito

In attesa della pronuncia del Tribunale Federale sui ricorsi presentati dal club, serve una vittoria oggi all'Arezzo per ottenere la salvezza diretta senza playout. E la tifoseria aretina si è mobilita: circa 500 i tifosi amaranto in arrivo a Carrara, per sostenere Moscardelli e compagni nella gara conclusiva del campionato. Lo riporta TuttoC.com.