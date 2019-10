© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Come riferisce l'Arezzo attraverso una nota ufficiale, questa mattina si è tenuta l’assemblea dei soci club, che è stata poi rinviata a data successiva per permettere a Orgoglio Amaranto di partecipare nei prossimi giorni a un incontro con TheBestEquity, che precederà la presentazione ufficiale alla città e ai tifosi del progetto “AMAranto: Costruire il futuro insieme“, in programma sabato 26 ottobre. Dopo il confronto con Orgoglio Amaranto e l’assemblea dei soci, che verrà fissata nei giorni immediatamente successivi, il progetto entrerà nel vivo e attraverso la piattaforma di TheBestEquity si potrà procedere alla sottoscrizione delle quote, con le modalità e nei termini che verranno successivamente comunicati.