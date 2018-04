Arezzo, asta anticipata al 16 aprile: 77mila euro la base di partenza

I curatori del fallimento della Società U.S.Arezzo, Avv. Prof. Lucio Francario e Avv. Vincenzo Ioffredi, avvisano che il giorno 16 aprile 2018 alle ore 15:00 verrà effettuata l’asta (scadenza offerta ore 12:00) relativa dell’Azienda Sportiva della Unione Sportiva Arezzo (oggi fallita e in esercizio provvisorio). Qui di seguito l’estratto ufficiale del bando di vendita.

TRIBUNALE DI AREZZO

SEZIONE FALLIMENTARE

FALLIMENTO UNIONE SPORTIVA AREZZO n. 16/2018

in esercizio provvisorio

ESTRATTO BANDO DI VENDITA CON PROCEDURA COMPETITIVA

Vendesi Azienda Sportiva (della Unione Sportiva Arezzo srl oggi fallita e in esercizio provvisorio, attualmente partecipante al campionato F.I.G.C. di LEGA PRO, girone A, 2017/2018, individuata come da Perizia di stima (con esclusione del “titolo sportivo”).

Prezzo base: Euro 77.500,00; obbligo accollo “debitoria azienda sportiva” di cui parte da corrispondere alla Procedura contestualmente al trasferimento; obbligo di rispetto delle norme F.I.G.C. e LEGA PRO per affiliazione e partecipazione a campionato. Obbligo cauzione.

Scadenza presentazione offerte: 16.04.2018 ore 12.00 presso Tribunale di Arezzo. Data asta 16.04.2018 ore 15.00; Info e accesso data room previa sottoscrizione obbligo riservatezza a PEC f16.2018arezzo@pecfallimenti.it tel 06.36.00.55.52 – 06.36.00.34.24