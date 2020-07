Arezzo , avanti la trattativa per la cessione del club. Prima, però, l'accordo coi tesserati

vedi letture

Giornata chiave in casa Arezzo, stando almeno a quanto riferito da arezzonotizie.it. Dopo una lunga riunione terminata nella tarda serata di ieri, il gruppo di Andrea Stanzione ha presentato le sue considerazioni dopo aver analizzato i documenti inviati dalla Toscana ai propri esperti contabili: situazione non troppo diversa da quella immaginata, con la primaria necessità di ripianare le perdite tra qualche settimana per l'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno.

Ma il nodo cruciale è quello legato agli stipendi dei giocatori della prima squadra, in particolar modo relativamente a quelli che non hanno diritto alla cassa integrazione (circa una decina di giocatori): un esborso di quasi mezzo milione di euro tra stipendi e contributi, che al momento impedisce di arrivare alla fumata bianca per la cessione del club.

L'attuale proprietà sta quindi provando a raggiungere l'accordo, a ore sembra doverci essere un nuovo contatto tra le parti: poi ne sapremo di più anche sul resto.