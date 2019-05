Arezzo, Brunori sul suo futuro: "Non dipende solo da me"

Fonte: tuttoc.com

Matteo Brunori, attaccante dell'Arezzo, è intervenuto dalle colonne di ArezzoNotizie.it commentando l'attuale stagione che lo ha visto protagonista con 13 reti (in attesa dei playoff) e proiettandosi però anche al futuro: "Siamo un bel gruppo, stiamo bene insieme. In questo momento stiamo bene fisicamente e soprattutto siamo spensierati e liberi di testa. Futuro? Sono sotto contratto con il Parma e non dipende solo da me. Io adesso penso solo a fare bene con l'Arezzo".