Arezzo-Carrarese finisce 2-2: toscane appaiate al 2° posto. Piacenza ride

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quattro gol, due a testa, nel derby toscano di Serie C giocato stasera: Arezzo-Carrarese finisce 2-2. Botta e risposta tra i due club, con agguanto finale: i padroni di casa si portano dapprima in vantaggio con Basit, ma Tavano sigla l'1-1 dopo 15 minuti. Nella ripresa Persano riporta di nuovo in vantaggio l'Arezzo, ma al primo minuto di recupero è Piscopo a segnare il gol che fissa il risultato. Con questo pareggio le due compagini restano appaiate al secondo posto nel Girone A con 20 punti a testa, due in meno della capolista Piacenza (che peraltro ha due giocato due gare in meno).

Arezzo-Carrarese 2-2 (21' Basit, 53' Persano; 36' Tavano, 90'+1 Piscopo)