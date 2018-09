Arezzo, Cenetti può finire fuori lista

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

E' da tempo fuori dal progetto tecnico-tattico di mister Alessandro Dal Canto. Parliamo del centrocampista dell'Arezzo, Giacomo Cenetti. Il calciatore ex Bassano Virtus, così come riportato da amarantomagazine, potrebbe partire se il mercato avrà un'altra finestra per i ripescaggi o addirittura rescindere il contratto. E nel caso dovesse rimanere in Toscana, potrebbe anche finire fuori lista. Insomma una situazione a dir poco complessa, non c'è che dire.