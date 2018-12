Arezzo, Choe in Coppa d’Asia. Assente per tutto gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Arezzo dovrà fare a meno del terzino Choe Song Hyok nel mese di gennaio. Il calciatore classe ‘98 è stato infatti convocato dalla Corea del Nord per la prossima Coppa d’Asia che si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti dal 5 gennaio all’1 febbraio. Questa la nota del club toscano:

“La S.S. Arezzo comunica che il calciatore amaranto Choe Song Hyok è stato convocato dalla Football Association Democratic people’s Republic of Korea per la Asian Cup.

La coppa delle nazioni asiatiche si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti dal 5 gennaio al 1° febbraio e sarà la prima edizione a 24 squadre.

Il calciatore amaranto è già partito per raggiungere i compagni di squadra per l’usuale stage pre competizione dove insieme a suoi compagni della Korea del Nord preparerà le partite del girone E quando affronterà le formazioni di Arabia Saudita, Qatar e Libano.

Choe Song Hyok è il primo calciatore asiatico nella storia dell’Arezzo a partecipare ad una competizione internazionale.

A Choe va l’in bocca al lupo più sincero per il torneo che lo vedrà protagonista prima del rientro ad Arezzo”.