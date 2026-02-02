TMW
Arezzo, colpo per la difesa: dal Catanzaro arriva Gianluca Di Chiara
TUTTO mercato WEB
Operazione in entrata per l'Arezzo.
Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il club toscano, primo nel Girone B di Serie C, ha chiuso in queste ore l'operazione per l'arrivo dal Catanzaro del terzino Gianluca Di Chiara.
Operazione, questa, che si concluderà con la formula del prestito con diritto di riscatto in caso di promozione in Serie B del club amaranto.
