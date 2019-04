© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Colpo esterno dell'Arezzo, che espugna il Moccagatta e mette una seria ipoteca sui playoff, suoi ma non solo. In casa dell'Alessandria vincono i toscani con il risultato di 3-2: vantaggio dei padroni di casa dopo otto minuti con Sbampato, poi la doppietta di Brunori e la rete di Serrotti portano sul 3-1 l'Arezzo. Inutile il gol al 90' di Akammadu. Con questo risultato, gli amaranto salgono a quota 55 punti in classifica, che valgono il settimo posto. Soprattutto, l'Alessandria resta a 36 e scivola a -7 dal Pontedera decimo. La griglia playoff, a quattro gare dalla fine della stagione regolare, pare così sostanzialmente definita nel girone C di Serie C.