© foto di Federico Gaetano

Intervistato da Tuttosport l’attaccante e capitano dell’Arezzo Aniello Cutolo ha parlato della rinascita del club toscano e del suo compito di guida di un gruppo molto giovane: “Quando la società mi ha chiesto di fare da chioccia a questo gruppo e indossare la fascia ho provato gioia e orgoglio. È stata una gratificazione personale incredibile, ma più che leader, mi sento di essere un consigliere per i più giovani. Questa squadra ha solo bisogno di crescere e crescerà perché qui c’è un allenatore come Del Canto preparatissimo ed eccezionale sotto il profilo umano. - continua Cutolo – Stiamo facendo qualcosa di straordinario. Eravamo partiti con l'idea di attuare un progetto triennale ma abbiamo anticipato i tempi e ora ci troviamo in una posizione di classifica importante. Ora non possiamo più nasconderci e comunque vada a finire il nostro sarà stato un campionato gratificante".