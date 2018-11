Arezzo, Dal Canto: "Il Piacenza si è difeso, noi abbiamo creato gioco"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alessandro Dal Canto, allenatore dell'Arezzo che ha vinto 0-2 il big match in casa del Piacenza, si è presentato visibilmente soddisfatto nella sala stampa del Garilli. Queste le sue dichiarazioni, riprese da TuttoC.com: "Il Piacenza si è difeso, mentre noi abbiamo giocato il nostro calcio. Non siamo stati molto pericolosi ma abbiamo cercato di fare la nostra partita, senza abbassarci troppo né, tantomeno, dando a loro l'iniziativa. Abbiamo vinto con una squadra molto forte, costituita da giocatori che non hanno bisogno delle mie parole: sono riusciti, più di una volta, a creare azioni pericolose in ripartenza e, infatti, abbiamo rischiato anche di andare in svantaggio. La squadra che abbiamo affrontato è qualitativamente forte, sapevamo di non poter venire qui con l'obiettivo di ubriacarli: la partita che dovevamo fare l'abbiamo fatta, seppur con qualche sofferenza evitabile".