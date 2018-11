Arezzo, Dal Canto: "Non abbiamo voluto portare a casa la partita"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo aver subito il pareggio in rimonta a Novara, l'Arezzo, nel monday night della 12^ giornata, è stato acciuffato dalla Carrarese. Pari non digerito bene dal tecnico degli amaranto Alessandro Dal Canto: "Non è questione di vedere fantasmi, è questione di non aver voluto portare a casa la partita, tutto qua. Ok far buone prestazioni, ma nel calcio conta chi vince e chi perde le gare: noi abbiamo pareggiato due volte, con una gestione scellerata del vantaggio, sia oggi che a Novara, non va proprio bene. Se vogliamo stare in alto, dove siamo adesso, dobbiamo far di più".

Andando al match: "Il primo gol della Carrarese è stato fortuito, ci ha tolto un po' di certezze, e questo ci sta, il secondo è colpa nostra, la gara era finita. E' pur vero che la squadra non è stata costruita per fare questo campionato qua, ma se ci vogliamo stare non dobbiamo aver queste deficienze di personalità: oggi (ieri, ndr) c'è davvero grande rammarico. Che l'avversario fosse aggressivo lo sapevamo, abbiamo concesso poco e non lo abbiamo neppure subito come non abbiamo subito il Novara, ma ripeto che conta il risultato, e noi queste gare dobbiamo comunque vincerle".