Arezzo, Dal Canto: "Non pensiamo già alla sfida contro la Juventus U23"

Alessandro Dal Canto, tecnico dell'Arezzo, in vista della sfida con il Pontedera, in programma lunedì 15, ore 20.45. Ecco le sue parole riprese da Tuttoc.com: "Stiamo abbastanza bene, veniamo da un discreto periodo di forma e abbiamo affrontato un'intesa preparazione negli ultimi giorni. Ho già in mente la formazione da schierare".

Interrogato sul valore tecnico degli avversari, l'ex allenatore della Juventus Primavera ha commentato: "E' una partita che vale sei punti, per come arriva e per l'avversario che ci troveremo ad affrontare. Ogni partita può diventare facile o pericolosa, il Pontedera è una buona squadra, dovremo stare attenti a non commettere errori o a farne meno di loro".

A poche ore dalla sfida col Pontedera, l'Arezzo tornerà in campo giovedì contro la Juventus U23: "Non pensiamo al turno infrasettimanale, quella di lunedì sarò per noi come una finale di Champions League".