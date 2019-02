© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Arezzo Alessandro Dal Canto ha commentato il pareggio contro il Pontedera: "Noi non siamo velenosi nel portare a casa partite, è stupido produrre tutto questo volume di gioco se poi non portiamo a casa le vittorie è inutile. Va bene tutto, non facciamo voli pindarici ma ad un certo punto dobbiamo svegliarci che è meglio. Con questo non voglio screditare la prestazione del Pontedera che ha fatto un ottima partita, se vogliamo fare un certo tipo di campionato queste gare vanno vinte. Probabilmente c'è qualcosa che non va bene nella nostra mentalità, forse è mia responsabilità che lascio passare qualcosa di sbagliato. Stasera quando eravamo in vantaggio non abbiamo avuto occasioni per raddoppiare, neanche abbiamo rischiato eccessivamente. Se vogliamo puntare ad un campionato di vertice dobbiamo diventare più cattivi".