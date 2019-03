Fonte: TuttoC.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Equilibrato nei giudizi e soddisfatto dell'atteggiamento dei suoi: è Alessandro Dal Canto, allenatore dell'Arezzo, al termine dell'incontro pareggiato dalla propria squadra sul campo della Pro Patria. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Siamo partiti bene e siamo andati meritatamente in vantaggio a mio avviso. Poi dopo la prima mezz'ora ci hanno messo in difficoltà alzando i quinti. Loro hanno qualità e struttura ma ci sta che in una partita di calcio un pezzo comandi il gioco e un pezzo sei comandato, perché si tratta secondo me di due squadre che si equivalgono. Poi abbiamo preso goal da calcio d'angolo e questo è un difetto cronico. Dopo di ciò, la squadra si è ripresa e abbiamo reagito. Entrambe le squadre hanno poi avuto l'occasione per vincerla, e penso che alla fine il risultato di 1-1 sia quello più giusto. La partita si è comunque equivalsa nei momenti e nei rispettivi domini. Avere giocatori come Cutolo ti facilitano il compito: con queste categorie non hanno niente a che fare".