Arezzo, Dal Canto recupera Serrotti per la Carrarese. Out Belloni e Sala

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Per il match di domani contro la Carrarese, il tecnico dell'Arezzo Alessandro Dal Canto ha recuperato in extremis Serrotti. Il giocatore infatti è stato convocato per il posticipo di Serie C mentre non saranno della sfida sia Belloni infortunato che Sala impegnato con la nazionale Under 20 italiana.