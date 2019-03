Arezzo, Dal Canto: "Sconfitta pesante ma non ne facciamo un dramma"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Arezzo cade a Carrara e viene agganciato in classifica proprio dai marmiferi. Alessandro Dal Canto, tecnico degli amaranto, analizza in sala stampa la pesante sconfitta di oggi: "Nel primo tempo c'è stato equilibrio nei valori in campo anche se loro hanno avuto diverse situazioni per fare gol e potevamo subire un passivo più pesante. Forse è stata la partita dove abbiamo calciato più volte verso la porta avversaria però bisogna essere sinceri, la Carrarese ha meritato di vincere. Non ne farei un dramma più grosso di quello che è, il risultato è pesante da digerire e la paura che avevo prima della gara si è avverata, però da allenatore devo valutare la prestazione della squadra e io, a costo di sembrare matto, posso dire che oggi sono molto soddisfatto della produzione offensiva. Nell'interpretazione della fase difensiva non siamo stati bravi ma è stata una giornata storta e ci può stare. "