Arezzo, Dal Canto: "Squadre B? Come al solito cose fatte all'italiana"

Alessandro Dal Canto, tecnico dell'Arezzo, ha analizzato in sala stampa la sconfitta contro la Juventus: "Partita equilibrata, non siamo partiti bene perché non abbiamo recuperato appieno dall'ultimo match e dal viaggio ma non cerchiamo scusanti. Non abbiamo giocato la miglior partita della stagione ma abbiamo prodotto una miriade di occasioni. Però nel calcio contano gli episodi e la Juventus ha vinto: credo però che ci stesse un pareggio. Sembrava che dovessero esserci 10 squadre e invece è stata fatta solo la Juve, ho detto che abbiamo fatto come al solito all'italiana, in maniera frettolosa, giusto per accontentare qualcuno. Credo si sarebbero potute articolare in maniera diversa, con più calma.

Pali e salvataggi sulla riga? Non mi sento in credito con la fortuna, con l'Arzachena abbiam vinto con un gol in fuorigioco e uno all'ultimo istante. Il calcio una volta ti viene a favore e una volta contro. Oggi è venuto contro. Abbiamo ingolosito tutti perché siamo partiti bene ma la squadra è stata costruita da un fallimento per disputare un campionato dignitoso. Di sicuro non puoi pensare di vincerle tutte".