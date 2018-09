Arezzo, Dal Canto: "Sul mercato la società ha fatto quel che doveva fare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l’amichevole vinta contro la Triestina, il tecnico dell’Arezzo Alessandro Dal Canto ha dichiarato: “Sul mercato la società ha fatto quel che doveva fare. La linea è stata univoca, abbiamo acquistato gli elementi che ci servivano e che erano a portata di budget. In chiusura di mercato non avevamo nessuna esigenza particolare. Siamo in tanti, questo è vero, ci sono degli esuberi, ma come noi tante altre in Serie C. La gara? Eravamo appesantiti è vero, ed abbiamo fatto una partita orribile, e su questo aspetto i carichi di lavoro non c'entrano niente. Abbiamo fatto male. Ci sta che ci sia qualcuno stanco, ma dovevamo essere preparati all'impatto del Trestina con la gara. Probabilmente ho sbagliato io a non riuscire a far passare il messaggio che doveva essere un test di livello. Rischiamo di perdere solo tempo con partite come quelle di oggi. Per quanto riguarda la sterilità offensiva, non è una mia preoccupazione in sé. Ma non possiamo sperare di buttare palla a Cutolo o a Persano e che la risolvano loro. Dobbiamo fare tutti di più in fase d'attacco”.