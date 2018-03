Arezzo, debiti saldati e Serie C salva. Almeno per il momento

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Le ultime migliaia di euro per arrivare alla scadenza fissata per oggi. In casa Arezzo si vivono le ore decisive perché il Collegio fallimentare ha subordinato la conferma dell'esercizio provvisorio al pagamento dei 372mila euro, per eliminare così il debito degli ultimi due mesi per stipendi arretrati di calciatori e tesserati. Ma questo sarà soltanto il primo step per permettere al club di arrivare al termine della stagione, un'altra inadempienza sarebbe uguale a una mazzata per la Società che vedrebbe arrivare un altro deferimento e un'altra penalizzazione in classifica.

A ieri mattina erano arrivati 270mila euro, con altri bonifici ricevuti nel corso della giornata fino ad arrivare alla fatidica cifra che salverebbe almeno momentaneamente la Società. Intanto per questa mattina i due curatori fallimentari, Lucio Francario e Vincenzo Ioffredi, attiveranno un conto corrente intestato all'Us Arezzo su cui verranno fatti confluire i soldi già raccolti, poi partiranno i pagamenti per dipendenti e tesserati. Altrimenti, ci saranno nuovi guai in arrivo per i toscani.

Si intravede, però, la luce in fondo al tunnel dopo l'ennesima lotta contro il tempo, che permetterà all’Arezzo di arrivare a fine campionato. Successivamente sarà fondamentale che qualcuno rilevi il titolo sportivo per programmare un futuro dignitoso, in Serie C oppure - nella peggiore delle ipotesi - in D.