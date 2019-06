Arezzo, Del Canto vuole la risoluzione. Ma il club non è d'accordo

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riferito da Sky Sport il tecnico Alessandro Dal Canto avrebbe chiesto la risoluzione contrattuale con l’Arezzo per potersi accasare poi altrove viste le diverse richieste, anche dalla Serie B, che ha sul tavolo. Il club toscano però non ha intenzione di liberarlo a costo zero e, forte di un contratto in essere fino al 2020, chiederà un indennizzo per liberarlo.