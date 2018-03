Arezzo, disposto l'esercizio provvisorio del club

L'ottimismo di questa mattina era ben riposto in casa Arezzo. Come riportato da Amarantomagazine infatti il collegio fallimentare ha accertato lo stato di fallimento del club, società oberata da circa due milioni di debiti in bilancio, in stato d'insolvenza e di passività amministrativa ormai da mesi, e disposto l'esercizio provvisorio. Ora sarà il curatore fallimentare a prendersi carico della gestione del club partendo dal pagamento delle due mensilità per dipendenti e tesserato, una scadenza da onorare entro domani per evitare un ulteriore deferimento, sarebbe il quinto, e altri punti di penalizzazione oltre alla revoca della gestione provvisoria.