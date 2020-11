Arezzo, frenata per Ragatzu. La società riflette sull'opportunità di tesserarlo subito

In casa Arezzo si riflette sull'opportunità di rinforzare l'attacco con l'ingaggio di Daniele Ragatzu. L'interesse dei toscani per l'ex Cagliari non è un mistero, così come il fatto che abbiano già recapitato una prima offerta al giocatore attualmente svincolato. Secondo Amarantomagazine.com però la società avrebbe frenato nelle ultime ore visto il focolaio di Covid-19 che ha colpito la squadra toscana che ora potrebbe rientrare in campo solo a fine mese. Per questo l'Arezzo potrebbe decidere di aspettare il mercato invernale anziché puntare su uno svincolato come l'ex rossoblù.