Arezzo, Gatto: "Venerdì la presentazione dei nuovi proprietari"

Fabio Gatto, rappresentante della Neos Solutions, ha dichiarato dalle colonne del Corriere di Arezzo che entro venerdì ci sarà una svolta in casa amaranto: "Dobbiamo solo definire gli ultimi dettagli, venerdì presenteremo i nuovi proprietari dell'Arezzo. Forse verrò ad Arezzo con loro. Abbiamo di fronte investitori in grado di dare quella solidità economica che serve alla società, potranno pagare i fornitori e ricapitalizzare oltre ad assicurare gli impegni per gli stipendi. E' questa la strada per salvare l'Arezzo, non certo il fallimento o l'improbabile esercizio provvisorio".

In pochi però danno credito alle parole di Gatto, ma lui prosegue: "Dimostrerò che in questa operazione di cessione delle quote noi della Neos non ci mettiamo in tasca un euro. Anzi in tutta questa operazione ci abbiamo messo dei soldi. Un esempio? Per riprenderci le quote cedute gratis a Matteoni abbiamo sborsato, ed è l'atto a dimostrarlo, 58.800 euro".