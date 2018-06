Arezzo, gettate le basi del rinnovo con Moscardelli

Davide Moscardelli non ha mai nascosto la volontà di restare ad Arezzo. Desiderio condiviso dalla società amaranto, che si è già incontrata con l'attaccante per prolungare di un anno il contratto in scadenza. Un primo incontro positivo nel quale sono state gettate le basi del rinnovo. Come riporta amarantomagazine.it filtra un certo ottimismo visto che c'è la reciproca volontà di proseguire insieme.