Arezzo, i curatori fallimentari: "Se l'asta va deserta difficile continuare"

I due curatori fallimentari dell'Arezzo Lucio Francario e Vincenzo Ioffredi hanno parlato in conferenza stampa per fare il punto della situazione come riporta Amarantomagazine.it. "L'asta è posizionata nella prima metà di aprile, massimo il 20 aprile. Ci sono state diverse manifestazioni di interesse, ma contiamo di verificarne la fondatezza non appena appronteremo i disciplinari di gara. - ha spiegato Francario - Base d'asta? Per ora non è possibile quantificarla, sono in corso valutazioni, ad oggi si può solo ipotizzare riguardo la debitoria sportiva, debiti che dovranno essere onorati perché se non lo saranno c'è il rischio che non venga riconosciuta l'affiliazione alla Lega e che quindi non ci sia la possibilità di proseguire l'attività calcistica”. Cosa succederebbe se la prima asta andasse deserta? E' da verificare. E' evidente che noi abbiamo l'esigenza di avere la copertura dei costi nell'esercizio provvisorio. Quindi dovremo comprendere se una eventuale altra asta è compatibile con la prosecuzione dello stesso. - continua Ioffredi - Oggi abbiamo dati relativi ad esso che ci hanno fatto accelerare il processo di verifica in relazione a possibili acquirenti. Ricorso contro la sentenza? Sì, i termini sono strettissimi, ma siamo intenzionati a presentare ricorso".