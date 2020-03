Arezzo, il nostro campionato si gioca al San Donato: raccolta fondi per l'ospedale cittadino

Attraverso una nota ufficiale, l'Arezzo, congiuntamente a Orgoglio amaranto, fa sapere di essere sceso "in campo nella partita più importante, quella che si sta giocando all’ospedale San Donato di Arezzo per fronteggiare l’emergenza Covid-19. La Società sostiene e promuove la raccolta fondi per i reparti di terapia intensiva e di malattie infettive dell’ospedale San Donato".

"Il nostro campionato si gioca al San Donato", è il messaggio che viene lanciato dai social dal difensore Samuele Sereni, cui fanno eco Alessio Luciani, Fabio Foglia e Aniello Cutolo: "La nostra società, con il comitato dei tifosi Orgoglio Amaranto, ha aperto un conto corrente dove tramite un codice iban si possono fare donazioni all'ospedale San Donato di Arezzo, dove ci sono i nostri medici, i nostri eroi, a combattere un nemico invisibile. Questa è la partita più importante da vincere, non conosce storia, non conosce rivalità, non conosce colori. E' una partita molto più importante di quelle che abbiamo sempre fatto in campo, è dura, quindi supportiamo chi questa battaglia la sta combattendo in prima linea: mi raccomando, un piccolo gesto, un piccola donazione perché ce n'è bisogno. Invito tutti, con il proprio contributo, a farlo per una buona causa. Nei periodi di difficoltà la gente si unisce e combatte insieme per vincere queste battaglie, vinciamo questa partita insieme. Insieme ne usciremo ancora più forti".

“Siamo orgogliosi di affiancare Orgoglio Amaranto in questa sfida con l’obiettivo di aiutare tutti coloro che sono in prima linea in queste settimane dure e delicate”, conclude il presidente Giorgio La Cava.