Arezzo, no alle U23: la protesta contro la Juve in vista del match

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Si giocherà questa sera alle 20:30 il match tra Arezzo e Juventus U23, recupero della 3^ giornata del torneo.

Come accaduto anche l'anno passato, in protesta contro le Squadre Under 23, i tifosi aretini diserteranno il match, ma stavolta la protesta è andata oltre, ovviamente rimanendo nei limiti: come riferisce arezzonotizie.it, nella nottata alcuni supporters toscani hanno raggiunto la sede del ritiro dei bianconeri e appeso alla fiancata del pullman uno striscione recante la scritta "No alle squadre B!", con la firma degli Ultras.