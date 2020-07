Arezzo, il bel gesto di Pavanel. Sottoscrive due abbonamenti in Curva Sud per il prossimo anno

vedi letture

Il tecnico Massimo Pavanel, fresco di accordo con la Feralpisalò, ha deciso di fare un grande gesto nei confronti dell’Arezzo, dove ha allenato in passato stabilendo un forte legame con la piazza, che sta vivendo momenti difficili a livello societario ed economico. Il tecnico infatti ha deciso di sottoscrivere due abbonamenti, per i suoi figli, in Curva Sud come comunica Orgoglio Amaranto:' 'Siamo felicissimi di comunicarvi che, tra coloro che stanno partecipando alla raccolta fondi per la sottoscrizione degli abbonamenti organizzata dalla Curva Sud e da Orgoglio Amaranto, abbiamo avuto l'onore di trovare, tra i bonifici effettuati, quello di Massimo Pavanel, per gli abbonamenti in curva dei suoi due figli. Ancora una volta il Generale ci è vicino in un momento difficile e ci riempie il cuore di orgoglio e fierezza. Grazie Mister Pavanel, un esempio per tutti noi, fuori e dentro al campo''. Lo riporta Amarantomagazine.it.