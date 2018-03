Arezzo, il consigliere Bertini: "Ci sono i soldi per l'esercizio provvisorio"

Fonte: TuttoC.com

Ad analizzare l'attuale situazione societaria in casa Arezzo, ci ha pensato il consigliere comunale della città toscana, Paolo Bertini. Queste le sue parole a TeleEtruria: "I soldi ci sono per la copertura della scadenza del prossimo 16 marzo; è già stato aperto un conto corrente per raccogliere i fondi anche dei vari imprenditori aretini e non. Ci vorrà poi la nomina del curatore fallimentare e la concessione dell'esercizio provvisorio; così come sta succedendo a Vicenza. Ricordiamo che a Vicenza hanno una situazione debitoria dieci volte superiore alla nostra".