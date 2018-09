Arezzo, il dg Pieroni: "Gettate basi per sperare nella B in 2-3 anni"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Ermanno Pieroni, dg dell'Arezzo, ha così illustrato i piani futuri della società amaranto ai microfoni di TuttoPisa.it: "Abbiamo gettato le basi per un progetto che in 2-3 anni speriamo possa riportare l'Arezzo in Serie B. Abbiamo anche rifondato il settore giovanile. Per la prima squadra abbiamo deciso di puntare su alcuni giocatori di esperienza in grado di fare da guida ai molti giovani arrivati in amaranto. Si è creato un gruppo molto coeso ed omogeneo. Hanno ovviamente dei limiti vista la scarsa esperienza, ma non manca sicuramente l'entusiasmo. La vittoria con la Lucchese ci ha dato una grande spinta morale, dopo un avvio un po' impacciato, i ragazzi si sono sciolti e hanno offerto un'ottima prestazione. Le vittorie sono la medicina migliore per le squadre giovani che devono acquisire fiducia. Adesso il calendario ci mette di fronte l'impegno di Pisa: un banco di prova difficilissimo sotto tutti i punti di vista. I nerazzurri secondo me reciteranno il ruolo di protagonista nel Girone A".