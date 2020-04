Arezzo, in arrivo le mascherine amaranto: parte del ricavato andrà all'ospedale

Lodevole iniziativa da parte dell'Arezzo, che produrrà le mascherine amaranto per tutti i tifosi. Parte del ricavato - si legge - verrà donato all'ospedale della città. Ecco la nota ufficiale:

"La Società Sportiva Arezzo, in collaborazione con l’Amaranto Store, continua a dare il suo contributo per far fronte all’emergenza Coronavirus. Tra qualche giorno, infatti, saranno disponibili per tutti i tifosi amaranto le mascherine griffate S.S. Arezzo.

Certificate ad uso civile, a doppio strato, con trattamento antigoccia all’esterno, lavabili e riutilizzabili, le mascherine saranno disponibili in due misure: grande (da uomo) e media (da donna / bambino).

Fino a nuove disposizioni governative, l’Amaranto Store si occuperà di prendersi in carico le prenotazioni dei tifosi amaranto interessati e di consegnare a domicilio le mascherine, imbustate singolarmente, su tutto il territorio comunale. È comunque prevista la possibilità di spedizione per i tifosi che abitano fuori dal Comune di Arezzo.

La S.S. Arezzo e l’Amaranto Store ricordano che le mascherine sono state cucite e stampate da aziende aretine del settore, e parte del ricavato della vendita sarà devoluto in beneficienza all’ospedale San Donato di Arezzo".