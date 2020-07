Arezzo in vendita. Il sindaco Ghinelli: "In contatto con imprenditori interessati al club"

E' ancora da definire il futuro societario dell'Arezzo. Sulla possibile cessione del club amaranto si è espresso anche il sindaco della città toscana Alessandro Ghinelli: "Il presidente continua a manifestarmi un certo ottimismo riguardo le trattative in corso e io ne prendo atto - si legge su AmarantoMagazine -. Se la cessione non dovesse andare a buon fine, e tocco ferro, dovremo valutare altre soluzioni. Sono già in contatto con imprenditori che mi hanno manifestato la loro disponibilità a intervenire, anche se adesso non vogliono apparire pubblicamente. E' una forma di rispetto per l'attuale proprietà e non è il caso di pensare a loro come dei corvi che attendono il dramma per poi approfittarne. Non è così. Il fatto è che la disponibilità a rilevare la società in Lega Pro non c'è perché il problema debitorio è importante. Chi potrebbe interessarsi all'Arezzo, vuole farlo con una società pulita, anche a costo di ripartire da più in basso. Ribadisco che, nel caso, cercherò di mettere insieme imprenditori aretini perché abbiamo verificato che se non c'è quell'amor proprio che lega la società alla città, nascono i problemi".