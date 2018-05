Arezzo, La Cava: “Sono le quarantottore più belle della mia vita"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Giorgio La Cava, nuovo presidente dell’Arezzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni di GianlucaDiMarzio.com dopo la salvezza conquistata sul campo dalla formazione di Pavanel: “Sono le quarantottore più belle della mia vita. Ho pianto di gioia sabato, ho pianto di gioia domenica e penso che lo farò ancora. Sono commosso da tutto questo affetto, non me lo aspettavo. Sabato notte mentre (non) mi addormentavo mi sono passati davanti questi due mesi. Lunghi, infiniti. Ansie e tribunali. Tribunali e ansie. Ora è finita, siamo ancora in Serie C! Non mi vorrei più svegliare da questo sogno”.