Arezzo, La Cava: "Cessione della società? Nessuna trattativa in corso"

Sembravano esser pronte due cordate per l'acquisto dell'Arezzo, ma a oggi non si registra nessuna novità in tal senso, almeno stando a quanto affermato dal presidente Giorgio La Cava ai microfoni di arezzonotizie.it: "Al momento non ci sono novità e come vi avevo già detto una trattativa è concreta quando c'è un appuntamento dal notaio per la firma e questo ad oggi non c'è. Non c'è nulla al momento, di parole se ne fanno molte, ma non ci sono stati sviluppi. Pensiamo a lavorare, alla scadenza del 15 febbraio ormai prossima".