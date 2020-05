Arezzo, La Cava critico sulla ripartenza: "Chi farà pubblicità dentro uno stadio vuoto?"

Il presidente dell'Arezzo Giorgio La Cava è critico verso la decisione del Consiglio Federale di far ripartire anche la Serie C, una ripartenza che peserebbe circa 300mila euro sulle casse della società toscana che rischierebbe di vedere azzerati gli introiti degli sponsor oltre che del botteghino. “C'è anche da considerare che le partite si giocano a porte chiuse e quindi, se per le squadre che hanno poco pubblico, non cambia niente, per chi invece aveva il pubblico, sono soldi che non vengono incassati. - spiega La Cava al Corriere di Arezzo - Come quelli degli sponsor. Chi fa pubblicità dentro uno stadio chiuso?"