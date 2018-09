Arezzo, La Cava: “Entella? Pensavo a uno scherzo”

Il presidente dell'Arezzo Giorgio La Cava ai microfoni di Arezzo Notizie ha parlato della situazione che vive la Serie C e della decisione di sospendere anche le gare della Virtus Entella che potrebbe essere riammessa in Serie B: “Quando ho saputo dell'Entella pensavo ad uno scherzo e invece era vero. È un caos totale, non sai se giochi o dove giochi. Il 28 settembre dovrebbe essere una giornata determinante per i ripescaggi, me lo auguro davvero".