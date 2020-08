Arezzo, La Cava: "Iscrizione alla C last minute. Ora la cessione del club"

Il presidente dell’Arezzo Giorgio La Cava ha deciso di iscrivere la squadra amaranto al prossimo campionato di Serie C in attesa di cedere la società a un nuovo proprietario. Lo conferma lo stesso presidente a Tuttoc.com: “La nostra iscrizione è stata effettuata last, last, last minute. Non per il discorso legato ai pagamenti, quelli erano stati fatti ieri. Ma per il problema stadio che abbiamo risolto grazie alla grande disponibilità del Gubbio e del suo patron Notari, che ringrazio pubblicamente. Oggi si è riunita la commissione e l'obiettivo è stato raggiunto perché abbiamo ottenuto l'autorizzazione. Entro agosto, in realtà, il nostro stadio sarà pronto e giocheremo ad Arezzo. Ma era essenziale indicare uno stadio a norma sin da subito. Senza questo documento, sia la fideiussione che i pagamenti in regola sarebbero stati inutili. Stiamo inviando proprio questo documento che si unirà agli altri già in Lega. - continua La Cava - L'ho fatto perché sono appassionato di calcio, nonostante io abbia ricevuto attacchi ingiustificati e striscioni sotto casa che non meritavo affatto. Cessione? Non mi sbilancio, siamo abbastanza avanti ma la vendita si fa solo quando esci dal notaio. Ci sono un paio di situazioni molto interessanti, vedremo. L'importante era il mantenimento della categoria perché non puoi comprare una squadra il 29 luglio per poi doverla iscrivere il 5 agosto".