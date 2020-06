Arezzo, La Cava: "Non parteciperemo ai playoff, difficile rispettare il protocollo"

vedi letture

Il presidente dell'Arezzo Giorgio La Cava ha commentato ai taccuini di TuttoC.com le decisioni del Consiglio Federale di oggi: "Ho sempre detto che l'Arezzo non parteciperà ai playoff, fino a una settimana fa ero una mosca bianca mentre adesso con questo protocollo da rispettare forse in tanti decideranno di non farli. Riconfermo quello che avevo già affermato. Quanto è difficile rispettare questo protocollo? Tantissimo. Oltre il reperimento di tamponi e test sierologici c'è però il ruolo del medico, è un tifoso della squadra in Serie C e lo fa per volontariato ed ha una sua professionalità e va a rischiare 40 anni di carriera per una passione? Speriamo che questo virus scompaia al più presto così da tornare negli stadi ed al calcio di prima. Con questo protocollo spero che daranno degli aiuti concreti anche strutturali. Trovare un medico che ti firma il protocollo in questo momento è un'impresa titanica. Un commento sul Consiglio Federale? Qualcuno rimarrà insoddisfatto. Giusta la promozione delle prime tre, ho fatto i complimenti a Galliani che ha stravinto il campionato come Vicenza e Reggina. Per le retrocessioni dispiace tanto, ci sono delle situazioni punto a punto".