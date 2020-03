Arezzo, La Cava: "Passata l'emergenza Coronavirus lo Stato dovrà aiutare la Serie C"

Giorgio La Cava, presidente dell'Arezzo, ha parlato ad Arezzo TV della situazione della società in un momento complesso come quello che sta vivendo l'Italia a causa dell'emergenza Coronavirus: " Vivere questa esperienza vicino ai tifosi, alla città e ai giocatori ed essere ricordato come il presidente dell’Arezzo al tempo del Coronavirus sarà bello nonostante la gravità della situazione, le polemiche ora assumono un ruolo secondario. Spero che comunque tutti noi potremo tornare allo stadio a tifare come qualche settimana fa, e sono sicuro che ripartiremo con forza e con grandi ambizioni. - continua La Cava chiedendo aiuto allo Stato - Questo del Coronavirus è uno tsunami, passata l’emergenza spero che lo Stato aiuti la Serie C, che non ha i profitti delle leghe superiori. Senza aiuto, credo che per molte società sarà difficile ripartire. Speriamo presto di riaprire il Comunale, anche se penso che sarà difficile per i ragazzi tornare ad allenarsi dopo un periodo di allenamenti individuali eseguiti a casa. L’importante comunque è risolvere questa situazione, poi si penserà al resto”.